Дед Мороз вышел в «Новогодний патруль» в карельском городе

Полицейские Кондопоги и активисты вышли на городские улицы с акцией «Новогодний патруль». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Дед Мороз, Снегурочка, специалисты Дома творчества детей и юношества Кондопоги и юные инспекторы дорожного движения из школы № 8 не только создавали праздничное настроение жителям и гостям города, но и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.

Новогодний патруль поздравил пешеходов и сотрудников центральной бухгалтерии сопровождения образования с наступающим Новым годом и вручил подарки — светоотражающие брелоки и открытки с пожеланиями.

