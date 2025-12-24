В Сортавала усилили сеть LTE к Новому году

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации ранее установленного телеком-оборудования и перераспределению частот в различных частях города, что позволило увеличить ёмкость и территорию покрытия LTE-сети. Это обеспечит стабильный доступ к многочисленным цифровым сервисам и возможность обслуживать большее количество абонентов, находящихся в зоне действия каждой базовой станции.

Модернизация сети особенно актуальна в условиях растущей популярности города и его окрестностей у туристов. Сортавала входит в число востребованных направлений на новогодние праздники.

Улучшения затронули не только территорию города, но и ряд населённых пунктов в Сортавальском районе. Так, работы по перераспределению частот 4G были проведены в посёлке Киркколахти, где также находятся точки притяжения для гостей региона - курортный комплекс «Черные Камни» и Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе.

Проведённые работы – часть масштабного плана по развитию сетей в Северном Приладожье. С помощью Big Data мы анализируем не просто нагрузку на сеть, но и точки социально-экономической активности. Туристические объекты и курортные комплексы создают специфическую нагрузку на сеть — высокий трафик данных, видеотрансляции, онлайн-бронирование услуг. Основная задача – создание надёжной и технологичной инфраструктуры, которая способна в перспективе стать основой для внедрения технологических решений в туристической отрасли и развития цифровых проектов в регионе,

- отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.