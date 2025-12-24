Орден Мужества вручили жене погибшего бойца спецоперации из Карелии

В Олонецком районе орден Мужества вручили жене участника СВО Григория Оноева. Об этом сообщает паблик администрации района.

Наш земляк добровольно подписал контракт с Вооруженными силами летом 2023 года. 15 мая 2025 года военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции. Мужчине было 38 лет.

Уроженец деревни Тукса Григорий Оноев был посмертно награжден высокой государственной наградой «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее сообщалось о том, что с бойцом СВО Дмитрием Кучиным простились в Калевальском районе.