24 декабря 2025, 12:42
Финляндия готовится к возможному конфликту с Россией
Финские истребители оснастят новыми ракетами
Фото: shopify.com
Финляндия готовится к возможному военному столкновению с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал The National Interest.
«Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом»,
— говорится в публикации.
По информации издания, финские военно-воздушные силы оснастят истребители американского производства новыми ракетами «воздух-воздух», предназначенными для поражения целей на средней дальности до того, как снаряд попадет в поле зрения.
Ранее президент Финляндии оптимистично высказался о переговорах о мире.