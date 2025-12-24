24 декабря 2025, 12:42
Финляндия

Финляндия готовится к возможному конфликту с Россией

Финские истребители оснастят новыми ракетами
самолет_истребитель_небо
Фото: shopify.com

Финляндия готовится к возможному военному столкновению с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал The National Interest.

«Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом»,

— говорится в публикации.

По информации издания, финские военно-воздушные силы оснастят истребители американского производства новыми ракетами «воздух-воздух», предназначенными для поражения целей на средней дальности до того, как снаряд попадет в поле зрения.

Ранее президент Финляндии оптимистично высказался о переговорах о мире.

Обсудить
Метки: 
ракета
истребители
Россия