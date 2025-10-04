Женщина сказочно разбогатела благодаря ошибке кассира

В США женщина выиграла больше 300 тысяч долларов из-за ошибки кассира. Об этом сообщает издание People.

По данным источника, американка пришла в супермаркет и решила купить билет лотереи. Кассирша дала ей не тот билет, что она хотела, но женщина решила не скандалить и довериться воле случая. В итоге билет принес ей 303 тысячи долларов (25 миллионов рублей).

Победительница призналась, что потратит выигрыш на ремонт дома.

