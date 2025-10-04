В ГАИ рассказали, когда в Карелии пора менять резину

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о том, когда следует менять резину.

По данным ГАИ, если при постоянной температуре 5-7 градусов не поменять шины, уже случится коллапс.

"Если не поменять в это время шины, она становится слишком твердой и теряет упругость, следовательно, и управляемость становится хуже. Зимние шины, напротив, в холодное время приобретают оптимальную плотность. Дополнительный показатель для смены шин — состояние дорог. Если лужи регулярно покрываются льдом, затягивать точно не стоит — при резком торможении колеса просто могут не справиться. В последние дни в Петрозаводске температура все чаще уходит в минус",

- говорится в сообщении.

В ГАИ рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от выполнения резких маневров.