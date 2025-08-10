Женщина после разговоров по телефону лишилась почти миллиона рублей

Жительница Карелии наговорила по телефону с незнакомцами почти на миллион рублей. Киберпреступники обманули кондопожанку, используя уловку с доставкой товара с маркетплейса. 50-летнюю женщину попросили назвать код из смс-сообщения, а после атаковали звонками под видом несуществующих сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Звонили они в мессенджере с подменных номеров.

После телефонных разговоров женщина поверила в нелепую историю, что ее данными завладели жулики, а она может помочь силовикам негодяев поймать, да только единственный путь для этого - снятие накопленных тысяч и перевод кому-то.

Женщина даже не поленилась ездить к банкомату из Кондопоги в Петрозаводск, в общей сложности она сняла 930 тысяч и все отправила прямо в карманы настоящих мошенников. Ловить преступников или дропперов придется настоящим полицейским, которые уже возбудили уголовное дело о мошенничестве. Всем остальным жителям Карелии правоохранители рекомендуют – не называть никому ни под каким предлогом коды из смс-сообщений. © «Петрозаводск говорит»