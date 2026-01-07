Фильм «Чебурашка 2» собрал в прокате более трех миллиардов рублей

Фильм «Чебурашка 2» (6+) стал лидером российского проката, собрав за первые шесть дней 3,4 миллиарда рублей. В новом фильме «Чебурашка 2» , который выйдет в 2027 году, зрители увидят семью главного героя, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.

Фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. И уже на второй день кассовый сбор превысил миллиард рублей. К вечеру 6 января кинокартина обогнала лидера 2025 года — фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравший 3,3 миллиарда. Фильм про Чебурашку посмотрели уже более шести миллионов зрителей.

Режиссер Дмитрий Дьяченко пообещал, что следующий фильм будет еще веселее - зрители увидят пять Чебурашек, составляющих семью главного героя.