Пожарные сегодня боролись с огнем в Прионежском районе Карелии

Пожарные сегодня, 7 января ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Уя Прионежского района. Об этом сообщил Госкомитет по безопасности населения республики.

Сегодня в 08:01 поступило сообщение по системе 112 о загорании хозяйственной постройки по адресу: д. Уя, Прионежский район. Дежурный караул ПЧ-78 по охране п. Деревянное выехал к месту вызова.

Было установлено, что горит хозяйственная постройка открытым пламенем на площади 3 м². Ликвидация завершилась в 08:58. Пострадавших нет.

