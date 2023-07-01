Жара спадет в воскресенье, пойдут дожди

2 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +14,+16, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер ночью северный, северо-восточный, на юге западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +14;

В Кондопоге ночью +11, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +14;

В Олонце ночью +12, днем +19;

В Пудоже ночью +10, днем +19;

В Сегеже ночью +8, днем +14;

В Сортавале +13, днем +18;

В Суоярви ночью +12, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»