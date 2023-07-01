Жара спадет в воскресенье, пойдут дожди
2 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +14,+16, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер ночью северный, северо-восточный, на юге западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +13, +18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +14;
В Кондопоге ночью +11, днем +17;
В Медвежьегорске ночью +9, днем +14;
В Олонце ночью +12, днем +19;
В Пудоже ночью +10, днем +19;
В Сегеже ночью +8, днем +14;
В Сортавале +13, днем +18;
В Суоярви ночью +12, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»