01 июля 2023, 09:00
Сегодня в Карелии дожди и грозы, но не везде
Прогноз на 1 июля дали синоптики Гидрометцентра республики
Сегодня в республике будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидается дождь. В некоторых будут грозы, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Ветер умеренный северо-восточный, во время грозы порывистый. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на юге региона будет до +24 градусов.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. // фото: www.freepik.com