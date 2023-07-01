Сегодня в Карелии дожди и грозы, но не везде

Сегодня в республике будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидается дождь. В некоторых будут грозы, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер умеренный северо-восточный, во время грозы порывистый. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на юге региона будет до +24 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. // фото: www.freepik.com