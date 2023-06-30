Погода в Карелии будет прохладной и с дождем

В субботу, 1 июля, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, днем он пройдет в большинстве районов. В некоторых будут грозы, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер умеренный северо-восточный, во время грозы порывистый. Ночью температура воздуха +8,+13 градусов, днем +14, +19 градусов, на юге региона до +24 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +17, +19 градусов. // фото: www.freepik.com