27 декабря 2020, 16:06
Общество

Завтра в Минстрое Карелии будет проведена «горячая линия»

Эксперты предлагают поговорить о расселении аварийного жилья и капитальном ремонте

28 декабря жители республики смогут задать свои вопросы специалистам министерства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, сообщает паблик «Минстрой Карелии»

Приветствуются вопросы касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

Звонить можно с 16:00 до 17:00

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта – 8 (8142) 76-61-35.

По остальным вопросам – 8 (8142) 78-51-57

Фото с сайта kazanka.admtyumen.ru

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