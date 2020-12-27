В Петрозаводске началась продажа натуральных елок, цены разные

За неделю до наступления Нового 2021 года в Петрозаводске открылись елочные базары. Елками торгуют в самых разных частях города - на Октябрьском проспекте и проспекте Александра Невского, на улицах Чапаева, Мерецкова, Антикайнена, Красноармейская, на площади Кирова, в микрорайонах Древлянка и Кукковка.

В этом году предприниматели, организовавшие поставку натуральных елей, продают их из расчета 700 рублей за метр. Несмотря на то, что цена за метр почти везде одинаковая, на главном символе нового года в его натуральном исполнении все же можно сэкономить.

Журналист нашего издания посмотрел, как организована торговля на уличных базарах. Как выяснилось, самая трудная задача – отыскать небольшую елочку высотой в один метр. Тем не менее, если очень постараться, можно приобрести натуральную ель всего за 700 рублей.

Подробности о том, где и по какой цене можно приобрести ели и пихты, как сэкономить и обойти уловки продавца, читайте в нашем предновогоднем репортаже.