Где и по какой цене в Петрозаводске можно купить «живую» елку

Текст и фото: Антонина Кябелева

За неделю до самого любимого праздника в году в карельской столице стали открываться елочные базары. Предполагалось, что они начнут работать с 23 декабря практически во всех микрорайонах города.

Большинство точек по торговле «живыми» елками открылись 24 декабря. Журналист нашего издания прошелся по елочным базарам, чтобы выяснить, во что в этом году может обойтись натуральная лесная красавица.

Еще до официального старта уличных базаров главный символ нового года в его натуральном варианте появился в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». Правда, здесь торговали не елками, а пихтами. Зато выбор был на любой кошелек. От 222 рублей за лапник пихты и 1111 рублей за скромное деревце высотой 1-1,3 метра до 3998 рублей за премиум-вариант высотой до 2 метров.

На первый елочный базар я случайно наткнулась вечером 24 декабря. Скромный закуток с деревьями расположился на тротуаре возле торгового центра «Главный» на Октябрьском проспекте. Если бы я точно не знала, что где-то поблизости должны продаваться елки, я бы, наверное, прошла мимо. В темное время при скромной петрозаводской иллюминации так называемого базара можно и не заметить.

Возле нескольких деревьев был ценник с указанием индивидуального предпринимателя, который организовал продажу елок, и их цены. Судя по представленной информации, елки петрозаводчанам поставил индивидуальный предприниматель Сергей Кочуро.

Метр обойдется в 700 рублей, а ели от 1,5 до 2 метров можно приобрести за 1,4 тысячи рублей.

Кстати, на следующий день, когда я прошла по городу в поисках лесных красавиц, выяснилось, что большинство елочных базаров в Петрозаводске организовал ИП Кочуро.

Андрей, как представился мужчина, торгующий елочками на Октябрьском проспекте, рассказал, что за первый день работы продал 11 елок. Тогда я была несколько разочарована масштабами продаж. Только на следующий день я поняла, что Андрей почти «передовик производства». Он рассказал, что стоимость одной елки в среднем - 1,5 тысячи рублей, так как они практически не отличаются по высоте.

Несмотря на метель, 25 декабря продавцы елок мужественно стояли на городских улицах. Многих наняли на работу по объявлению и обещали заплатить, так сказать, за чистый «простой», вне зависимости от того, сколько товара они продадут.

На проспекте Чапаева, 47 елки были выставлены напротив торгового центра «Весна». Молодой мужчина охотно рассказал, что торгует второй день, но продал всего 4 штуки. По его словам, в основном покупают вечером, а днем желающих практически нет. Елочки выглядели очень симпатично, большинство были упакованы в сетки. В основном они идут по 1,4 тысячи рублей.

Другой елочный базар я обнаружила на улице Антикайнена, 29 около спортивного магазина. Елки были прислонены к стене дома. Вдалеке прогуливалась женщина, которая, завидев меня, поспешила к выставленному товару.

Первым делом я поинтересовалась ценой.

- Восемьсот рублей метр,

- уверенно сказала продавщица, представившись Настей.

Она рассказала, что точки и на Октябрьском проспекте, и на Антикайнена принадлежат одному и тому же предпринимателю - Кочуро. Настя спросила, за сколько продают елки на Октябрьском. Я рассказала, что за 700 рублей метр, и в свою очередь удивилась, почему у нее на сто рублей дороже. Настя пожала плечами. Я обратила внимание, что ценника около елок видно нигде не было. Кстати, это был единственный елочный базар на моем пути, где не было указания цены.

По словам продавщицы, ей велели продавать елки до 2 метров как за два. Выходило - 1,6 тысячи рублей. По ее мнению, для большинства небогатых горожан это дороговато. Она рассказала, что 24 декабря продала 4 елки.

- А сегодня ни одной не продала,

- пожаловалась женщина.

Она рассказала, что многие хотели бы приобрести елочку пусть пониже, но подешевле. Однако невысокие деревья нынче в дефиците.

На улице Мерецкова одиннадцать аккуратно упакованных елей стояли в ряд возле пешеходного перехода. Рядом на тротуаре стоял белый микроавтобус. Возле елей висел уже знакомый ценник, сообщающий о том, что метровое дерево продают за 700 рублей, а от 1,5 до 2 метров – за 1,4 тысячи рублей. Я постояла несколько минут возле елей, но продавца не обнаружила. В кабине микроавтобуса тоже было пусто. Товар жил своей самостоятельной жизнью.

На проспекте Александра Невского, 40 были и ели, и знакомый уже ценник, и переминающийся с ноги на ногу в желании согреться продавец Евгений. Он рассказал, что вчера продал два дерева, и сегодня тоже два.

По словам Евгения, некоторые просят показать ель, освободив ее от сетки. Упаковать обратно распушившуюся елочку бывает непросто. Деревья, по словам продавца, поступили из Ладвы. Метровых елочек нет. Евгений рассказал, что ели можно купить со скидной, а самая дешевая обойдется в 1,3 тысячи рублей. Деревья выше 2 метров идут уже по 1,8 тысячи рублей. Правда, и на них, утверждает Евгений, можно выпросить скидку в 100 рублей.

- Люди не жалуются, что дороговато? – поинтересовалась я.

- В основном, не жалуются, - сказал Евгений.

Он считает, что ему не очень повезло с местом, и, расположись он в другом районе, продаж было бы больше. Евгений сказал, что торговать елками будет вплоть до 31 декабря.

На площади Кирова на традиционной рождественской ярмарке было мрачно и пустынно. Большинство ларьков отпугивали наглухо закрытыми ставнями. Да и посетителей практически не было. Было не понятно, то ли людей нет, потому что торговля безмолвствует, то ли предприниматели вхолостую не хотят трудиться, так как покупателей единицы. Скорее всего, эти две печальные тенденции, встретившись, погубили идею веселого рождества. Как минимум, католического.

Зато именно на площади Кирова я наконец-то увидела проблески конкуренции. Ближе к входу расположились симпатичные елочки от предпринимателя Сергея Кочуро за 700 рублей метр.

Торговали ими семейная пара – Светлана и Владислав, которые живут поблизости и сменяют друг друга, помогая пережить многочасовое пребывание на свежем воздухе. Мне показали самую небольшую и дешевую елочку за 1,2 тысячи рублей. И предупредили, что она единственная. Средняя цена за елку – 1,4-1,6 тысячи рублей.

- Сегодня мы продали три елочки. Первый день торгуем, вчера Сергей Иванович сам здесь торговал,

- рассказала Светлана.

По соседству расположился конкурент с длинным рядом елок. В отличие от соседей они были без упаковки. К стулу было привязано объявление с указанием времени работы и цены – 700 рублей за метр.

Денис рассказал, что у них две точки в Петрозаводске – на площади Кирова и возле торгового центра «Кей». Продавец объяснил, что ему заранее говорят, сколько стоит каждая елка.

- Мне утром привозят елки и сразу говорят, какая за сколько. Она может быть выше метра, но все равно 700 рублей будет стоить,

- сказал Денис.

Я сразу оживилась:

- А у вас что, есть елки за 700 рублей?

Получив утвердительный ответ, я попросила продемонстрировать мне лесную «гостью» за 700 рублей. Оказалось, что невысокие и дешевые елки все же есть, просто их не так легко найти.

Елочные базары открылись и в других микрорайонах карельской столицы, в том числе на Кукковке и на Древлянке. Цены примерно одинаковые, но ажиотажа в этом году пока не наблюдается. Не исключено, что поход за натуральными елками петрозаводчане отложили на последние дни уходящего 2020 года. А возможно, из-за испытаний, на которые был так богат уходящий год, многим уже не до главного украшения праздника.