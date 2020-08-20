Завершилась коронавирусная эпопея траулера «Карелия»

Все 72 члена экипажа рыболовецкого траулера «Карелия», застрявшего в порту Калининграда из-за коронавирус, показали отрицательные тесты на инфекцию, сообщает сайт «Русский Запад».

Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в Калининградской области, с 21 августа все карантинные мероприятия относительно людей на судне отменяются. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области дало добро.

В составе команды два человека проходили лечение от коронавируса, но сейчас они уже выписаны из больницы в связи с выздоровлением.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал об эпидемии на борту судна.

Траулер «Карелия» находился на промысле, когда выяснилось, что в экипаже более 20 заболевших коронавирусной инфекцией.

С Фарерских островов судно, приписанное к Архангельску, было направлено в Калининград. С 6 августа траулер стоит на причале в рыбном порту. На берег никого не выпустили. Пробы были взяты у всего экипажа. В результате оказалось, что больны всего два человека. Остальные, видимо, самоизлечились в пути.