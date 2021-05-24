Затонувшее судно вытащили на берег в Сортавале

В Сортавале вытащили на берег затонувшую «Ракету», сообщает паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

«Старый советский теплоход на подводных крыльях уже давно стоял без дела у причала в Сортавала. Но этой весной «вдруг» затонул...»

– говорится в сообщении.

Суда такого типа выпускали с 1957 года и до середины 1970-х, всего их было построено около 400, они поставлялись на экспорт.

Интересно, что несколько раз ходовые испытания судна на подводных крыльях «Ракета-1» выполнял прославленный летчик Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который в годы Великой Отечественной войны смог бежать из плена, угнав вражеский бомбардировщик.

«Ракеты» выглядят очень необычно, поэтому какое-то количество судов не утилизировалось, а было переделано под кафе и музеи и памятники.

Авторы поста считают, что несмотря на успешный подъем судна, его судьба – быть разрезанным на металл. Увы, учитывая цены на цветные металлы в пунктах приема (а корпус «Ракеты» изготовлен из дюралюминия) это скорее всего неизбежно. // Фото: vk.com