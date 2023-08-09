Заслуженный энергетик умер в Карелии

Не стало бывшего председателя республиканского госкомитета по энергетике и регулированию тарифов (1999-2009 гг.) Юрия Ахтарина. Печальную новость сообщили в госкомитете.

В 2005 году президент России Владимир Путин присвоил Ахтарину почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Прощание пройдет в среду, 9 августа, в 12:00 на Вольной. // фото unsplash.com/ Parth Natani