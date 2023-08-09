09 августа 2023, 07:54
Заслуженный энергетик умер в Карелии
Прощание с Юрием Ахтариным состоится сегодня на Вольной в Петрозаводске
Не стало бывшего председателя республиканского госкомитета по энергетике и регулированию тарифов (1999-2009 гг.) Юрия Ахтарина. Печальную новость сообщили в госкомитете.
В 2005 году президент России Владимир Путин присвоил Ахтарину почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Прощание пройдет в среду, 9 августа, в 12:00 на Вольной. // фото unsplash.com/ Parth Natani