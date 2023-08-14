Зарецкий парк начали благоустраивать в Петрозаводске

Лестничный спуск Зарецкого парка на пересечении улицы «Правды» и набережной Гюллинга приведут в порядок. Благоустройство уже началось, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Работы проводят на субсидию из республиканского бюджета. Конструкцию демонтируют, потом основание забетонируют и облицуют гранитом. На ведущую от лестничного спуска до арочного моста дорожку уложат брусчатку.

В центре парка установят новый арт-объект. Округлая композиция будет оснащена цепями, на которые молодожены смогут повесить замки, согласно традиции. // фото: «Петрозаводск говорит», администрация города