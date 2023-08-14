Новые случаи энцефалита и боррелиоза зарегистрировали в Карелии

Новые случаи присасывания клещей по-прежнему регистрируют в Карелии. Опасные паразиты продолжают передавать опасные инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За период 7 – 13 августа в регионе зафиксировали 102 случая укуса клещами, в их числе – 19 пострадавших детей.

За неделю зарегистрировали также новые случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. Если за прошлый отчетный период энцефалит выявили 18 человек, то на 13 августа зараженных уже 19.

Количество подхвативший боррелиоз выросло за неделю с 14 до 18, среди них один ребенок. // фото: erik-karits-2093459/ freepik.com