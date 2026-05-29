Заработать сотни тысяч на ягодах предлагают жителям Карелии

Компания «Ягоды Карелии» организует пять сезонных лагерей, предлагая жилье и транспорт тем, кто готов хорошо заработать

В Карелии объявили о начале записи на сезон сбора ягод 2026 года. Набор ведется в лагеря, расположенные в Костомукше, Суоярви, Пяозере, Тикше и поселке Муезерском. Организатор — компания «Ягоды Карелии» — планирует привлечь до тысячи сезонных сборщиков.

Для участников предусмотрены места в общежитиях и транспорт для выездов в лес. В компании подчеркнули, что сборщики не являются их сотрудниками, поэтому самостоятельно решают, сколько времени уделять работе и какой объем ягод сдавать — соответственно, напрямую влияют на свой заработок. Кстати, доходы от сдачи дикорастущих ягод и грибов, согласно законодательству, не облагаются НДФЛ.

Подать заявку можно через мобильное приложение компании. В нем размещены анкета участника, информация о лагерях и условия участия. Интерес к новому сезону оказался высоким: с начала записи уже поступило более 500 заявок.

С этого года также будет действовать реферальная программа. За приглашенных новичков предусмотрены дополнительные бонусы, особенно, если те покажут хорошие результаты. По словам представителей компании, некоторые постоянные участники уже привлекли к сезону десятки человек.

В прошлом сезоне через закупочные пункты «Ягод Карелии» по стране было реализовано более 10 тысяч тонн ягодного сырья. Общий объем выплат людям, сдавшим ягоды, превысил 1 млрд рублей. В Карелии участники программы ПРО суммарно заработали около 150 млн рублей.

Мы видим, что многие приезжают к нам уже не первый год, рекомендуют сезон знакомым и заранее бронируют места в лагерях. Для нас это показатель доверия к программе и к тем условиям, которые мы создаем,

— отметил директор компании Александр Самохвалов.

Сезон сбора ягод в Карелии традиционно начинается во второй половине лета и продолжается несколько месяцев — в зависимости от погодных условий и урожайности.

