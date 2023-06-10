10 июня 2023, 09:00
Заметных осадков в Карелии сегодня ждать не стоит
Воздух в республике 10 июня прогреется до плюс 16 градусов
Сегодня, 10 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +13°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»