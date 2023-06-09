Ближайшей ночью в Карелии вновь ожидаются заморозки

Завтра, 10 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточным районам местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, в воздухе и на почве местами заморозки до -1, -3°С, днем +11, +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com