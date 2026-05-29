Загадочный Восток: музыка и живопись в одном вечере

Четвертого июня Карельская филармония приглашает на концерт «Легенды старого города», который пройдёт в Русском зале Музея изобразительных искусств Карелии (6+)

Заключительный концерт абонемента «Художественные сезоны» будет посвящён теме Востока. Созвучной картине Георгия Тоидзе «Старый Тбилиси», которая будет демонстрироваться в этот вечер, станет программа, подготовленная артистами Карельской филармонии: прозвучит «восточная музыка» русских композиторов XX века – Арама Хачатуряна, Михаила Ипполитова-Иванова, Александра Спендиарова и других.

Стоит отметить, что тема Востока всегда привлекала русских композиторов. Ещё Глинка ввёл в оперу «Руслан и Людмила» арабские, персидские, турецкие и кавказские мелодии. К слову, именно в России к восточным регионам относили не только Персию и Индию, но и Кавказ. Поэтому в музыке сначала русских, а потом и советских композиторов так много мелодий из этого солнечного края горных вершин.

Исполнители: заслуженные артисты Карелии Леонид Янишен (кларнет) и Валерий Дзюбук (фагот), лауреаты международных конкурсов Руслан Борисов (флейта), Иван Максимов (гобой), Ирина Костина (фортепиано) и Сергей Чекулаев (баритон).

О картине Георгия Тоидзе «Старый Тбилиси» расскажут искусствоведы Музея ИЗО Карелии.

Начало в 18:00. (6+)

Действует «Пушкинская карта»

