Зачем менять удобное кресло чиновника на "авторский" турбизнес?

Текс: Антонина Кябелева,

фото предоставлены Анжеликой Божко

С Анжеликой Божко я познакомилась случайно в петрозаводском клубе Agriculture. Облаченная в ярко-красный национальный костюм эффектная молодая женщина притягивала взгляды присутствующих. Анжелика в тот день выступала в клубе с рассказом о быте карелов, их традициях и секретах. К сожалению, я торопилась и не попала на фольклорную часть вечера.

Но мимолетное знакомство не прошло бесследно. Узнав, что Анжелика, а недавно и ее муж, оставили работу в структурах власти и полностью погрузились в невероятно капризную стихию туризма, я заинтересовалась. Каково это – рискнуть пусть не самой увлекательной, но внешне прочной и стабильной работой, особенно в наше время, когда привычный и знакомый мир вдруг разлетается на острые фрагменты опасной непредсказуемости?

С Анжеликой Божко и Виталием Масаловым мы проговорили около трех часов. Когда в конце встречи я посмотрела на циферблат, то вначале подумала, что мои часы безбожно спешат. Было нетрудно поверить, что туристы готовы возвращаться в Карелию, только чтобы вновь провести с этой парой несколько увлекательных дней, погрузившись в атмосферу разработанного ими авторского тура. Я постаралась воспроизвести самые интересные моменты нашей беседы.

Анжелика – карелка. Детство провела с бабушкой в деревне Савиново Пряжинского района: «Я до пяти лет не знала русского. Бабушка и все ее подруги говорили на карельском языке. Письменности меня не научили, но аудиально карельский язык помню. Сложными конструкциями выразить мысль не смогу, но мне нетрудно понять, когда человек просто читает на карельском языке, а когда он его действительно знает и на нем свободно говорит. Приготовление трав, заготовка грибов и ягод, заговоры, лечение, банные традиции, рецепты варенья - все это было важной частью моего детского мира.

Долгое время я пыталась выгнать деревню из себя. Мне казалось, что это несовременно и непривлекательно. Сейчас я уверена, что эта самобытность и есть самое ценное, что сформировало меня как личность.

Мне очень помогает это в туризме. Я думаю, что люди мне верят, потому что чувствуют, что все по-настоящему, что я не просто поприветствовала их на карельском языке и вынесла калитки, а что я приоткрываю им дверь в уникальный мир национальной культуры».

Виталий, хоть и родился в северном Казахстане, но с детства увлекался историей скандинавских стран: «Родители по распределению попали в Казахстан, потом мы много переезжали, жили в Сибири, Алтайском крае. Познакомился с Анжеликой и вот уже девять лет живу в Петрозаводске».

Первый авторский тур «По земле викингов» появился в конце 2020 года.

«В сети «ВКонтакте» есть сообщество Scandinavia Club, где рассказывается о культуре северных стран. Я случайно послушал подкаст, где ребята из Калининграда рассказывали, как они бросили офисную работу в банковской сфере и организовали авторские путешествия по скандинавским странам. Мне очень понравилась сама идея. На тот момент мы с Анжеликой много путешествовали и появилось желание поделиться с людьми своим опытом, рассказать, что совсем не обязательно иметь большие деньги, чтобы получать яркие впечатления»,

- рассказал Виталий.

Когда Виталий и Анжелика уже подготовили первый тур по Дании, грянул коронавирус, поставивший крест на зарубежных поездках. «Мы с Анжеликой подумали, что о викингах можно рассказывать и в Карелии, история которой тесно связана с древними скандинавами», - вспомнил Виталий. Пара разработала маршрут по Лахденпохскому и Сортавальскому району, где когда-то «отметились» викинги. Идея заключалась в том, чтобы туристы не просто осматривали достопримечательности, а погружались в атмосферу прошлого, примеривая на себя быт, особенности и традиции людей, живших несколько столетий назад.

В Сортавале несколько лет назад появился интерактивный парк «Бастионъ», где реконструирована крепость эпохи викингов. Именно здесь начиналось активное погружение туристов в давно ушедшую эпоху. Туристы облачались в одежду, соответствующую тому времени. После чего в парке «Бастионъ» начиналось увлекательное путешествие в прошлое.

Попробовать блюда, приготовленные по древним рецептам, побороться на мечах, самостоятельно изготовить аутентичные изделия в древних мастерских, - все это, по словам Анжелики и Виталия, приводит современных туристов в полный восторг. Визит в парк дополнялся посещением других интересных мест, связанных с историей викингов. В общем, получился насыщенная программа выходного дня.

«Наша концепция заключалась в том, чтобы набирать небольшие группы. Несмотря на эпидемию ковида, мы понимали, что люди хотят путешествовать. Пошел тренд на авторские путешествия. Мы сразу с Виталием поняли, что огромные автобусы, набитые туристами, это не наш формат. Мы показываем незаезженные локации. И без нас люди посетят Кижи, съездят на Валаам, в парк Рускеала. Нам хотелось открывать Карелию с другой стороны, где гид, экскурсовод, организатор события — главное действующее лицо, через которого поются песни и руны про Карелию»,

- объяснила Анжелика.

Анжелика и Виталий очень волновались, насколько востребованным окажется их «продукт». Но отзывы туристов вселили в них уверенность, что они на верном пути.

Раньше Виталий являлся волонтером морского клуба «Полярный Одиссей». В 2019 году клуб закончил строительство драккара — ладьи викингов. Так в прошлом году появилась программа двухдневного путешествия на драккаре по Онежскому озеру, опять же «с погружением», с облачением в костюмы, с овладением некоторыми навыками морского дела.

Специально для тура были сшиты рубахи и заказаны пояса с пряжками — копиями древних артефактов, найденными во время раскопок.

«Туристы становятся полноценными членами команды. Они помогают поднять паруса, садятся на весла, учатся навигации, изучают карты, поют песни»,

- рассказал Виталий.

Организация авторских туров для Анжелики и Виталия обернулось расширением собственных горизонтов. «В последнее время мы стали скупать книги, связанные с культурой и историей Карелии. Выяснилось, что их очень мало, и материал изложен сложным этнографическим языком. Собирать информацию приходится по крупицам, фактически переводя научный текст в доступные для восприятия непрофессионалов формы», - призналась Анжелика.

По ее словам, в последнее время в обществе появился запрос на так называемые туры-ретриты, позволяющие хоть на время отключиться от происходящего в мире путем погружения в иную реальность, будь то духовные практики или классика деревенских будней. Деревенский ретрит (уединение, удаление от общества, психологическая разгрузка) или путешествие по деревням Пряжинского района — стал новой авторской программой карельской пары.

Помимо того, что гости знакомятся с малоизвестными, не раскрученными в туристическом плане уголками Карелии, авторские туры помогают поддержать возрождение ремесел, небольшие музеи, культурные и исторические объекты в небольших поселках и деревнях.

«Когда мы привозим гостей в Ведлозеро, где находится созданный жителями Дом карельского языка, это вызывает у туристов искреннее восхищение. Когда люди видят, что, объединившись, можно фактически изменить жизнь целой деревни, сделать ее интересной и притягательной для путешественников из других регионов, из других стран, то это не может не вызвать ответный эмоциональный импульс»,

- заметил Виталий.

«Можно так рассказать о деревне Шелтозеро, что люди, мечтающие о Фарерских островах, поменяют планы и с удовольствием погрузятся в мир вепсской культуры. Мы не показываем отретушированную Карелию. Да, у нас деревни, которые выглядят бедно, да, есть оазисы с дорогими ресторанами, гостиницами, туристическими базами. Но мы предлагаем самим туристам выбрать, что им больше по душе — еда, приготовленная в деревенской печи, или национальное блюдо из модного ресторана», - подхватила Анжелика.

В ближайшей перспективе — гастрономический тур. «Мы поняли, что туристы хотят, если так можно выразиться, попробовать Карелию на вкус.

Идея в том, что сначала наши гости отправляются в деревню, едят калитки, приготовленные в печи, сами пытаются их приготовить, а потом пробуют те же калитки в дорогом ресторане.

Путешествие будет «приправлено» знакомством с этнографическим материалом: как и чем карелы завтракали, как садились за стол, по какую сторону находились женщины, а по какую мужчины, после кого можно было брать ложку. Гости должны не просто попробовать национальные блюда. Им предоставится возможность испечь калитки, приготовить рагу из оленины, сделать морс из лесных ягод. Вернувшись домой, туристы могут воспроизвести полученный кулинарный опыт»,

- рассказала Анжелика.

Мечта Виталия - организовать путешествие на Белое море на острова архипелага Кузова. Он уверен, что те, кто не был на Кузовах, не видели настоящую Карелию.

Особенно молодую пару радует, когда туристы вновь возвращаются к ним, чтобы опробовать новый тур или повторить путешествие по уже знакомому маршруту. «Наша концепция заключается в том, что в стоимость тура изначально заложены все расходы. Мы не идем на хитрости, к которым часто прибегают крупные турфирмы, когда сам тур стоит вроде бы небольшие деньги, но дополнительные расходы в итоге быстро съедают кажущуюся экономию. Мы не относимся к нашим гостям как к кому-то, с кого пытаются побольше срубить денег. Наверное, люди это чувствуют», - считает Виталий.

В туризме слишком многое зависит от внешних обстоятельств. Невозможно заранее предвидеть все нюансы, которые могут серьезно испортить впечатление от путешествия. И капризами погоды «сюрпризы» не исчерпываются. «Во вторую нашу поездку по программе викинг уик-энда после музея в Лахденпохском районе мы заехали в небольшую гостиницу, где нас должны были покормить. Других возможностей поесть в округе больше не было. Фактически это был единственный шанс пообедать перед возвращением в Питер. К тому моменту люди уже находились по достопримечательностям и заметно проголодались.

Ко мне выходит хозяйка гостиницы, разводит руками и сообщает, что еды нет, так как недавно подъехал большой туристический автобус, и туристы уничтожили все запасы.

Между тем мы предварительно созванивалась, но женщина большой автобус с туристами приняла за нашу группу. Я стою и лихорадочно думаю, что делать. Не оставлять же людей голодными. Я предложил план: отвлекаю туристов на сорок минут, а за это время нам готовят обед. Мне пришлось завлекать туристов очередной вершиной, откуда открывается удивительный вид, известный только местным старожилам. В итоге все обошлось. Когда мы вернулись, нас ждал обед. Туристы даже не поняли, что едва не остались без еды. Но мне пришлось понервничать», - вспомнил Виталий.

Однажды во время путешествия по Онежскому озеру, пока туристы мирно спали, Виталию с капитаном судна пришлось всю ночь ремонтировать двигатель. Когда утром продолжилось путешествие, никто из гостей даже не подозревал, насколько «веселую» ночь провели организаторы тура.

О путешествиях с Анжеликой и Виталием можно говорить бесконечно. Но не меньше меня интересовала психологическая подоплека: какая сила заставила моих собеседников отставить стабильную работу в структурах власти, куда, кстати, многие так стремятся, и окунуться в рискованный бизнес, где даже погода может перепутать все планы, поставив под удар тщательно продуманную программу?

Анжелика в «свободном плавании» последние три года и уже не представляет свою жизнь в офисе «от звонка до звонка».

«Даже если мы «прогорим», я лучше буду морошку собирать, чем вернусь к прежнему образу жизни»,

- тон, с каким Анжелика это сказала, не оставлял сомнений в твердости ее намерений.

Виталий, который совсем недавно распрощался с «унылой стабильностью», признался, что поначалу волновался:

«Я подошел к осознанию того, на что тратить свою жизнь: на рутинную бумажную работу или рискнуть заняться тем, что тебе безумно интересно».

Молодые люди уверены, что, пробуя новое, они растут в профессиональном плане, гарантируя, что, при любом стечении обстоятельств смогут найти себе работу в будущем. Они признались, что до сих пор очень болезненно воспринимают ситуацию, когда по заявленному туру не набирается группа, и приходится его отменять. «Это случается со всеми, в туризме — это норма. Но так бывает обидно, когда вкладываешь в организацию путешествия душу, продумываешь все до мелочей, а в результате оно срывается», - Виталий не скрывал эмоции.

Анжелика, которая давно занимается организацией различных мероприятий, призналась, что профессиональное погружение в туристическую сферу показало, насколько это сложный бизнес: «Этим нужно реально гореть, чтобы не разочароваться, не опустить руки, не сдаться. Но туризм помогает жить. Я никогда так насыщенно и интересно не жила, как сейчас, когда есть ощущение, что благодаря тебе многие люди открывают не просто живописные уголки карельской природы, а влюбляются в культуру Карелии, в ее людей, в деревни, пусть небогатые, но сохранившие дыхание прошлого, настоящего, непридуманного, не приукрашенного».

Анжелика не боится конкуренции: «В авторских турах все завязано на личность тех, кто их организует. Эти туры невозможно скопировать, потому что главное в них то, как мы рассказываем, какую создаем атмосферу. Мы предлагаем не просто маршрут, а некое преломление историко-этнографического материала через наше восприятие национальных особенностей, исторических эпох, культуры северных народов».

Анжелике и Виталию сразу и безоговорочно веришь. Наверное, потому, что видишь перед собой счастливых людей, увлеченных, искренних, неравнодушных.