Юноша в Карелии табуретом забил до полусмерти обидчика чужой бабушки

В больницу Олонецкого района в тяжелом состоянии привезли 61-летнего сельчанина. У него была сломана рука, врачи также диагностировали сотрясение мозга, сообщили в МВД Карелии.

Медики сообщили о случившемся в полицию, сотрудники угрозыска выяснили, что травмы потерпевшему нанес 24-летний житель одной из деревень.

Он приехал в соседнее село в гости к девушке и узнал, что бабушку его возлюбленной якобы избивает сожитель. Молодой человек направился к обидчику, зашел в дом пенсионерки, взял в руки табурет и несколько раз ударил находившегося там сожителя женщины.

После этого он ушел. Избитого экстренно госпитализировала бригада скорой помощи. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело., юноша может сесть на 10 лет. // Фото: Andry_S/pixabay.com