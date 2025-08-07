Взрывные работы в течение трех дней будут проводиться в Карелии

В период с 9 по 11 августа на месторождении Гранитная сельга будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщает паблик администрации Медвежьегорского района.

Работы запланированы в период с 8 до 20 часов. Нахождение людей в радиусе 800 метров от места взрывов будет запрещено.

По периметру опасной зоны будут выставлены посты охраны. Перед взрывами будет слышна сирена. © «Петрозаводск говорит»