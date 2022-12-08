08 декабря 2022, 17:14
Выбран новый глава Пудожского района
Депутаты районного Совета избрали Алексея Зубова руководителем Пудожского района
Депутаты Совета Пудожского района 8 декабря избрали нового руководителя района. Им стал Алексей Зубов, сообщает министерство национальной и региональной политики РК.
На должность главы района претендовали несколько человек. Конкурсная комиссия оставила двух кандидатов - Алексея Зубова и Максима Белобородова. Совет района отдал предпочтение первому.
В конце октября прежний глава Пудожского района Андрей Ладыгин ушел в отставку. Свое решение он объяснил в соцсети. «Петрозаводск говорит» рассуждал о возможных вариантах отставки чиновника. // Фото: министерство национальной и региональной политики РК