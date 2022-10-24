Глава Пудожского района Андрей Ладыгин подал в отставку

Текст: Максим Тихонов

Глава Пудожского района Андрей Ладыгин объявил об отставке. Об этом чиновник рассказал на своей страничке в соцсети, где обратился к пудожанам с разъяснением своего поступка.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пудожского района. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. В органах местного самоуправления я отработал более десяти лет. (…) Не все удалось сделать из того, что я запланировал. Но очень многие вопросы, действительно очень сложные, решены. И я уверен, что большинство отмечают эти позитивные изменения. Это стало возможно благодаря объединению усилий, конструктивному сотрудничеству и общей нацеленности на результат».

Ладыгин также поблагодарил своих коллег и жителей района за совместную работу.

Между тем, не исключено, что добровольная отставка Ладыгина непосредственно связана со скандалом, который длится уже несколько месяцев. Прокуратура пытается отстранить Ладыгина от должности из-за установленного ею конфликта интересов при одновременно работе в органе муниципальной власти чиновника и его жены. Суд не удовлетворил иск прокуратуры, но прокуратура обжаловала решение суда в Верховный суд Карелии, и 26 октября состоится рассмотрение этой жалобы. Каким будет решение, сказать трудно.

Не исключено, что Ладыгин, сомневаясь, что решение будет в его пользу, предпринял упреждающий ход. Все-таки добровольная отставка – это лучше, чем отставка по решению суда и компрометирующим основаниям.

В политических кулуарах также говорят, что возможная причина отставки – результат недавних выборов Главы Карелии, который как раз в Пудожском районе получил наиболее скромный электоральный результат. // Фото со страницы А.Ладыгина в соцсети.