Глава Петрозаводска ответил на вопросы жителей карельской столицы

Центр управления регионом республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей Петрозаводска была возможность задать вопросы главе города. Владимир Любарский ответил на вопросы о модернизации системы освещения, общественном транспорте и контроле за уборкой снега со стороны администрации.



Во время прямого эфира гость и ведущий обсудили одну из главных сезонных задач городской администрации – готовность служб к оперативной уборке снега. По словам главы города, компания «Кондопожское ДРСУ», с которой у администрации заключен договор, к зиме подготовилась.



Наш нынешний контрагент обновил парк, обновил людские ресурсы. В два раза почти увеличилось количество людей, находящихся в штате. Это позитивные изменения. Но безусловно, будем следить, контролировать. Раз в неделю будем осуществлять промежуточный контроль внезапный призванными силами городской администрации с последующим отчетом горожанам и с принятием каких-либо пожеланий от граждан напрямую или через ЕДДС,

– заявил Владимир Любарский.



Напомним, что ЕДДС Петрозаводска – 051.



Еще одной приоритетной задачей для города в зимний период является уличное освещение.



Благодаря республиканской помощи порядка 120 миллионов, часть средств пошла на модернизацию освещения. Целый ряд улиц, которые не освещались никогда, были приведены в этой ситуации в порядок. Здесь предстоит сделать еще многое, очень многое. Но это является предметом нашего повседневного интереса, повседневной работы в пределах тех финансовых возможностей, которые есть в городском бюджете,

– утверждает градоначальник.



Летом Петрозаводск получил субсидию Правительства Карелии, выделенную по инициативе Главы региона на социально-экономическое развитие города. 1,4 млрд рублей направлены на решение первоочередных задач. Часть средств ушла на приобретение троллейбусов в городской троллейбусный парк.



Глава администрации Петрозаводского городского округа Владимир Любарский во время прямого эфира ответил на десяток вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.



Полностью эфир можно посмотреть здесь .





//Фото: https://vk.com/gov_karelia_ru