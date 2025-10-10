Всем по рубахе - почему новую выставку точно нужно посетить

Выставка «Не последняя рубаха» (0+) открылась в Национальном музее Карелии. Экспозиция знакомит с наиболее интересными предметами из числа традиционных женских и мужских рубах XIX–ХХ века из фондового собрания музея. На открытии 9 октября было не протолкнуться.

фото «Петрозаводск говорит»

Главный герой новой выставки рубаха – один из самых значимых элементов одежды, наиболее «близких» к телу человека. Она не только выполняла практическое назначение – согревая и украшая владельца, но и наделялась магическими смыслами, сопровождающими человека на протяжении всей жизни.

фото «Петрозаводск говорит»

В экспозиции представлены разные рубахи: праздничные, будничные, рабочие. Научный сотрудник музея Екатерина Логвиненко рассказала, что хранить ткани в фондах музея очень сложно, поэтому большую работу по спасению и восстановлению таких предметов выполняют реставраторы.

фото «Петрозаводск говорит»

«Выставку назвали «Не последняя рубаха», потому что у нас их довольно много в фонде, и мы можем в этом зале временной экспозиции показать вам небольшую часть того, что у нас есть. И это точно не последняя рубаха. Выставка монтируется несколько дней, после долгой и тщательной подготовки, а разбираем мы ее за два часа. Очень жаль будет расставаться с этими предметами в марте. Так что у вас есть уникальная возможность увидеть то, что еще никогда не выставлялось и, возможно, больше и не будет представлено. Такая жизнь у музейных вещей. Особое внимание хочу обратить на отдельную витрину, где представлены рукава. Это тоже очень красивая коллекция»,

- рассказала журналисту «Петрозаводск говорит» научный сотрудник, куратор выставки Екатерина Логвиненко.

фото «Петрозаводск говорит»

В фондовом собрании Национального музея Карелии хранится более 80 мужских и женских рубах, на новой выставке представлено 66 предметов.

фото «Петрозаводск говорит»

фото «Петрозаводск говорит»

Сотрудники музея отметили, что в фондах практически нет детской одежды и очень мало мужской. Они предполагают, что дети и мужчины вынашивали рубахи «дотла», и в ходе экспедиций уже нечего было собирать для музея. А коллекция полотенец насчитывает более 700 предметов. И эта идея уже для новой экспозиции.