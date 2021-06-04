Врачи напомнили об опасности соленых и маринованных огурцов

Маринованные и соленые огурцы могут быть опасны для здоровья. Такое мнение высказали зарубежные эксперты по питанию, пишет «Лента.ру».

По словам диетолога Джея Ковина, один соленый огурец может содержать до 66% дневной нормы натрия, необходимой взрослому. Но ограничиться одним вкусным огурцом бывает сложно, из-за чего в организм поступает чересчур много соли.

По мнению доктора Вакаса Ахмада Батара, в перспективе чрезмерное потребление солений может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками.

Еще одним побочным эффектом увлечения соленьями могут стать гипертония и метеоризм, предупреждает доктор Рашми Биакоди. По словам специалиста, соленая пища повышает аппетит. Маринованные огурцы хотя и содержат мало калорий, но человек, употребляющий их слишком часто, может начать переедать, борясь с ложным ощущением голода. (фото besaport.com)