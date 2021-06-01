Диетологи назвали продукты для перекуса перед сном

Диетологи назвали продукты, которыми можно перекусить на ночь глядя, не опасаясь последствий для здоровья, пишет «Лента.ру». Для вечерней трапезы подойдет творог, который можно сдобрить персиками.

Для вечерней закуски подойдут орехи, киви. Как утверждает диетолог Барбара Эллиотт, киви не только питателен, но и может помочь легче заснуть из-за содержащегося в нем серотонина, который часто называют гормоном счастья.

Утолить голод перед сном можно и греческим йогуртом. Нутрициолог Марша МакКаллох считает, что содержащийся в продукте кальций поможет быстрее уснуть и лучше выспаться, а казеин даст чувство насыщения. (фото u24.ru)