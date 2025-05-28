Врач предупредила о вреде употребления кофе натощак

Употребление кофе натощак может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач Сара Марин, слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила медик, после кофе натощак у человека могут появиться изжога, а также боли в животе. Она объяснила, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока. Из-за отсутствия в желудке пищи он будет негативно действовать на слизистую оболочку, что чревато ее воспалением.

Кофе также обладает слабительным действием, поэтому после его употребления натощак у человека может внезапно возникнуть потребность сходить в туалет. Помимо этого, кофе увеличивает выработку гормона стресса кортизола.

Марин посоветовала обязательно сочетать кофе с закусками, чтобы избежать проблем со здоровьем. © «Петрозаводск говорит»