В воскресенье в Карелии ожидается гроза

В воскресенье, 4 июля, мелкий дождь и гроза смягчат зной.

По сообщению регионального Гидрометеоцентра, ночь пройдет без существенных осадков. Утром и днем в республике местами ожидается небольшой кратковременный дождь и даже гроза.

Западный ветер ночью будет слабым, днем до 4-9 м/с. Температура воздуха в темное время суток не поднимется выше +19ºС. Днем ожидается до +26…+31ºС. В некоторых районах температура снизится до +20…+25ºС. Фото: pxhere.