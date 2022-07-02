На юге Карелии ожидается 4 класс пожарной опасности

На территории Петрозаводска действует 3 класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба МЧС республики. При этом жителей Карелии предупредили о 4 уровне пожарной опасности на юге республики. Под действие неблагоприятного метеоявления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Кроме того, в регионе ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезда в них транспортных средств.

«Запрета на посещение лесов нет, однако в местах массового отдыха людей на природе лесные инспекторы разместят посты на въездах в леса. На всей территории Карелии разведение костров в лесах запрещено»,

- напомнили в региональном минприроды.

В ведомстве также отмечают, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, но и уголовная – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Звонки бесплатные. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в столице Карелии следует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051. Фото: pxhere.