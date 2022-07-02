02 июля 2022, 09:10
В субботу жара будет доминировать на территории Карелии
Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в выходные дни
В субботу и воскресенье в республике отмечается высокий 4 класс пожарной опасности, предупредили в Гидрометеослужбе.
Сегодня, 2 июля, в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый. Днем воздух прогреется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
По прогнозам Гидрометцентра России, в Карелии в июле и среднемесячная температура, и количество осадков будут близкими к климатическим нормам. Большую часть месяца ожидается смена сухой и жаркой погоды на дождливые дни с понижением температурного фона. Днем будет преобладать +20,+25℃, ночью – от +12 до +17°С. Фото: stock.adobe.