В субботу жара будет доминировать на территории Карелии

В субботу и воскресенье в республике отмечается высокий 4 класс пожарной опасности, предупредили в Гидрометеослужбе.

Сегодня, 2 июля, в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый. Днем воздух прогреется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По прогнозам Гидрометцентра России, в Карелии в июле и среднемесячная температура, и количество осадков будут близкими к климатическим нормам. Большую часть месяца ожидается смена сухой и жаркой погоды на дождливые дни с понижением температурного фона. Днем будет преобладать +20,+25℃, ночью – от +12 до +17°С. Фото: stock.adobe.