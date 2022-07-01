В выходные в Карелии ожидается 4 класс пожарной опасности

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в выходные дни. Пик жары придется на воскресенье, 3 июля. Высокой пожарной опасности присвоен 4 класс.

По информации Карельского гидрометеоцентра, в субботу, 2 июля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. В республике ветер переменный, ночью слабый 2-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16, +18°С, днем воздух прогреется до +28, +32°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В воскресенье погода в республике не измениться. Синоптики и МЧС предупреждают о том, что под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский районы. Фото: tosno.bezformata.com.