01 июля 2022, 07:00
Погода

Ни намека на дождь - погода продолжает баловать жителей Карелии теплом

У водоемов может быть немного прохладнее, в целом в республике ожидается до +32

В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +28, +30, рассказали в региональном гидрометцентре. 

В Карелии небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +27, +32, у водоемов местами +20, +25.

По информации федеральной метеослужбы, в Калевале днем +30;

В Кондопоге днем +28;

В Медвежьегорске днем +31;

В Олонце днем +31;

В Пудоже днем +28;

В Сегеже днем +31;

В Сортавале днем +30;

 

В Суоярви днем +31. (фото unsplash.com, andreas kretschmer)

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