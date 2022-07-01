01 июля 2022, 07:00
Ни намека на дождь - погода продолжает баловать жителей Карелии теплом
У водоемов может быть немного прохладнее, в целом в республике ожидается до +32
В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +28, +30, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +27, +32, у водоемов местами +20, +25.
По информации федеральной метеослужбы, в Калевале днем +30;
В Кондопоге днем +28;
В Медвежьегорске днем +31;
В Олонце днем +31;
В Пудоже днем +28;
В Сегеже днем +31;
В Сортавале днем +30;
В Суоярви днем +31. (фото unsplash.com, andreas kretschmer)