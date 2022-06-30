Жара держится, в пятницу в Карелии обещают снова до плюс 32 градусов

Дневная жара не спадает в Петрозаводске, несмотря на довольно прохладные ночи. В пятницу, 1 июля, в городе небольшая облачность, без дождя. Ветер переменных направлений слабый . Температура воздуха ночью +9, +11, днем +28, +30, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +11, +16, на востоке местами до +8. Днем воздух прогреется до +27, +32. У водоемов местами +20, +25.

По информации федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +17, днем +30;

В Кондопоге ночью +18, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +17, днем +31;

В Олонце ночью +14, днем +31;

В Пудоже ночью +12, днем +28;

В Сегеже ночью +16, днем +31;

В Сортавале ночью +17, днем +30;

В Суоярви ночью +19, днем +31. (фото unsplash.com, Aaron Burden)