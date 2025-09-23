23 сентября 2025, 07:24
Водонасосная станция встала в районе Петрозаводска
Проблемы с водоснабжением возникли на Птицефабрике
Фото: freepik
Вечером 22 сентября в Петрозаводске произошла остановка водонасосной станции в районе Птицефабрика. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной произошедшего стала авария на электрических сетях. Специалисты занимаются устранением повреждения.
