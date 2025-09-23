Водонасосная станция встала в районе Петрозаводска

Вечером 22 сентября в Петрозаводске произошла остановка водонасосной станции в районе Птицефабрика. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стала авария на электрических сетях. Специалисты занимаются устранением повреждения.

Ранее сообщалось о том, что поселки в Карелии остались без электричества из-за сильного ветра.