Водолазы Карелии позволили тележурналистам запечатлеть свою работу

Каждые два года на Онежском озере зимой водолазы проверяли водозаборные установки. Для водолазов это была обычная работа, вниманием прессы они не были избалованы. Но уж если журналист оказывался рядом, то уходил под большим впечатлением. Этот репортаж снимали ровно 20 лет назад журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Настоящий водолаз не только здоров и вынослив. Без смекалки и чувства юмора – никуда. «Угрюмый, скучный человек здесь как-то не приживается», - объяснил Леонид Цыбульский, руководитель водолазных работ.

На глубине 16 метров водолазы работали в «легких» костюмах. Понятие «легкий» у них своеобразное: такая экипировка весит около 40 килограммов. Одни ботинки со свинцовыми стельками тянули на 12 килограммов. Надеть герметичный костюм самостоятельно теоретически можно – если долго мучиться. Так что выручали коллеги. Жизнь спускающегося под воду буквально – в руках друзей. Дмитрий Игнатьев считал: «Автоматике нельзя никогда доверять. Потому что может сломаться. А руками надежнее.».

Коллеги не только одевали товарища, но еще и страховали. Водолазные работы не только одни из самых дорогих, но и самые опасные. Случиться могло всякое. Василий в тот день не смог осмотреть водоочистные сооружения – помешала боль в ухе. И всю процедуру пришлось повторить напарнику.

Петрозаводск в те годы снабжали водой два водозаборных сооружения. Проще говоря – две большие трубы. В проверке и очистке они нуждались каждые два года.

«Решетки могут засориться, забиться, - пояснял Юрий Качамин, начальник водных сооружений на «Водоканале». – По условиям эксплуатации мы должны их прочищать. Если вода прекратит поступать в водозабор, город останется без воды». Основная опасность – обледенение решеток – городу больше не грозила. За четыре года до этих съемок сюда поставили пластиковые оплетки. Проверка показала, что волноваться сотрудникам «Водоканала» не нужно, все было чисто. А значит, рисковать жизнью и здоровьем на этом участке водолазам не было нужды целых два года.

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Выставка изделий Красносельского завода – большая редкость. Не только потому, что ее сложно привезти, но и потому что ее стоимость очень велика. Специалисты рассказали, что подобная экспозиция из Красного села гостила у нас впервые.

Все экспонаты выставки выполнены в технике «скань». Ее уникальность, а потому и особая ценность заключается в том, что это ручная работа. Куратор выставки Анита Дункерс объяснила: «Скать в древнерусском языке означало «скручивать». Это скрученные серебряные или золотые нити, которые свиваются, и так создается узор. Скань или филигрань – одно и то же».

Над каждым изделием трудились несколько мастеров. Порой у художников уходило несколько месяцев на изготовление одной вещи. Посмотрите на скульптуру Снегурочки! Над ней трудился не один мастер. Работа настолько восхитила еще одного мастера, что он не удержался и сделал для Снегурочки корону. Изящную, как и все изделия Красносельского ювелирного завода.

«Красное на Волге – это уникальное место. Там находится самый крупный в России центр по изготовлению таких сканых вещей. Это уникальный русский народный промысел».

По словам музейных работников, все эти изделия в Петрозаводске выставлялись впервые – далеко от Красносельского завода. Кроме того, вполне возможно, что петрозаводчане последние, у кого тогда был шанс посмотреть на эти предметы. Потому что за этими предметами охотились ценители. К примеру, миниатюрную копию храма Христа Спасителя хотели приобрести в частную собственность.

В преддверии дня рождения телекомпании «Ника» журналисты решили вспомнить историю. 22 февраля 1991 года к кабельной сети «Ники» был подключен первый абонент. Тогда счастливый телезритель смог смотреть сразу пять телеканалов, это было настоящим прорывом, ведь в советские годы в каждой квартире был телевизор всего с двумя кнопками – первой и второй.

А в 2005 году кабельная сеть «Ники» включала уже 19 телеканалов, и число абонентов росло с каждым днем. Управлял всем этим хозяйством Расчетно-сервисный центр, которым руководил Вадим Богуславский. Он работал на «Нике» уже 13 лет к тому моменту, кабельная сеть была всего лишь на один год старше. У сотрудников центра была масса обязанностей: не только получить заявки от абонентов и выполнить, но и постоянно следить за качеством того, что показывает телевизор. А еще – бороться с любителями халявы. «Мы стали ходить с милицией по незаконным подключениям, - рассказала администратор центра Жанна Кадулина. – Они составляют акты, есть результат».

А вот законных абонентов на «Нике» всегда любили. Николай Корнилов, начальник участка «Кукковка» порадовал уже не одну сотню абонентов. Если все подготовлено, куплен нужный кабель, то само подключение занимало немного времени. Минут 10 – и вот они, заветные девятнадцать каналов в твоем телевизоре. Любимым телеканалом Вадима Богуславского был «Discovery» и «Россия-Спорт», также он похвалил и родной «Рен-ТВ», в котором транслировались новости телеканала «Ники Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

Таким было 21 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.