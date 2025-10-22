Опубликовано видео с места жуткого пожара в Петрозаводске

К 7:50 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте страшного пожара на Лесном проспекте в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Напомним, огонь в гаражных боксах вспыхнул сегодня в шестом часу утра. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров. На месте работают почти 30 спасателей и десять единиц техники.

Пресс-служба МЧС также опубликовала видео работы пожарных. Ликвидация ЧП продолжается.