22 октября 2025, 08:50
Опубликовано видео с места жуткого пожара в Петрозаводске
Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на Лесном проспекте
Фото, видео: МЧС
К 7:50 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте страшного пожара на Лесном проспекте в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Напомним, огонь в гаражных боксах вспыхнул сегодня в шестом часу утра. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров. На месте работают почти 30 спасателей и десять единиц техники.
Пресс-служба МЧС также опубликовала видео работы пожарных. Ликвидация ЧП продолжается.