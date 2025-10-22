22 октября 2025, 07:11
С пассажира сняли много денег за проезд в автобусе в Петрозаводске
Пожилой мужчина заплатил в десять раз больше обычного в городском автобусе
Фото: freepik
Неприятная история произошла с пожилым мужчиной в одном из автобусов в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».
Как рассказала горожанка, ее дедушка днем 21 октября ехал в автобусе №25. При оплате банковской картой с его счета были списаны 525 рублей вместо обычной стоимости проезда.
«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться для решения этой проблемы?», - задала вопрос девушка.
