С пассажира сняли много денег за проезд в автобусе в Петрозаводске

Неприятная история произошла с пожилым мужчиной в одном из автобусов в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

Как рассказала горожанка, ее дедушка днем 21 октября ехал в автобусе №25. При оплате банковской картой с его счета были списаны 525 рублей вместо обычной стоимости проезда.

«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться для решения этой проблемы?», - задала вопрос девушка.

