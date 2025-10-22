Продажу алкоголя резко ограничат в российском регионе

В республике Алтай планируют резко ограничить время продажи алкоголя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу региона Андрея Турчака.

Так, предполагается, что по будням спиртное разрешат продавать с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов, в субботу - до 14 часов. По воскресеньям и праздничным дням реализация алкоголя будет полностью запрещена.

Помимо этого, спиртные напитки нельзя будет продавать в магазинах, расположенных в жилых домах. Также ограничения затронут торговые точки, находящиеся рядом с учебными заведениями.

В случае одобрения указанного проекта он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

