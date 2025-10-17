Цены на водку выросли в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на алкогольные напитки в республике в сентябре 2025 года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, в сентябре водка подорожала на 1,3%. Цены на отечественное игристое вино выросли на 1,1%. При этом пиво стало дешевле - цены снизились на 0,7%.

Цены на остальной алкоголь в Карелии в сентябре не изменились.

Ранее сообщалось о том, что картошка и другие продукты подорожали в Карелии.