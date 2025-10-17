17 октября 2025, 12:43
Цены на водку выросли в Карелии
В Карелиястате рассказали об изменении цен на алкоголь
Фото: freepik
В Карелиястате рассказали об изменении цен на алкогольные напитки в республике в сентябре 2025 года. Данные приведены на сайте ведомства.
Так, в сентябре водка подорожала на 1,3%. Цены на отечественное игристое вино выросли на 1,1%. При этом пиво стало дешевле - цены снизились на 0,7%.
Цены на остальной алкоголь в Карелии в сентябре не изменились.
