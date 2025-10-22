22 октября 2025, 08:38
Проезд в автобусе подорожает в одном из районов Карелии
Частный перевозчик поднял цены на билеты в Лахденпохском районе
Фото: freepik
В Лахденпохском районе с 1 ноября вырастет стоимость проезда в автобусе. Об этом сообщает паблик администрации района.
По данным источника, частный перевозчик повышает цены на билеты на муниципальном маршруте ст. Яккима - ст. Хуухканмяки. Теперь пассажирам придется платить по 65 рублей за одну поездку.
Напомним, с 1 ноября в Карелии существенно изменится расписание пригородных и междугородних автобусов.