Проезд в автобусе подорожает в одном из районов Карелии

В Лахденпохском районе с 1 ноября вырастет стоимость проезда в автобусе. Об этом сообщает паблик администрации района.

По данным источника, частный перевозчик повышает цены на билеты на муниципальном маршруте ст. Яккима - ст. Хуухканмяки. Теперь пассажирам придется платить по 65 рублей за одну поездку.

Напомним, с 1 ноября в Карелии существенно изменится расписание пригородных и междугородних автобусов.