Автомобили будут массово тормозить сегодня в Петрозаводске

Дорожные инспекторы проверят автомобили с детьми в карельской столице
В салоне автомобиля
Сегодня в Петрозаводске пройдет рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Полицейские будут массово останавливать автомобили. Они проверят, заботятся ли водители о безопасности юных пассажиров. Горожан просят не пренебрегать этим.

Нарушителям будут выписаны штрафы, их размер сейчас составляет 3000 рублей.

