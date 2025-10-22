22 октября 2025, 07:41
Автомобили будут массово тормозить сегодня в Петрозаводске
Дорожные инспекторы проверят автомобили с детьми в карельской столице
Фото: freepik
Сегодня в Петрозаводске пройдет рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Полицейские будут массово останавливать автомобили. Они проверят, заботятся ли водители о безопасности юных пассажиров. Горожан просят не пренебрегать этим.
Нарушителям будут выписаны штрафы, их размер сейчас составляет 3000 рублей.
