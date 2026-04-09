09 апреля 2026, 09:32
Водители с детьми окажутся в фокусе внимания автоинспекторов
В столице Карелии пройдет рейд по проверке правил перевозки детей
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки правил перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.
Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
Нарушителям грозит штраф в размере 5 000 рублей.