09 апреля 2026, 09:32
Общество

Водители с детьми окажутся в фокусе внимания автоинспекторов

В столице Карелии пройдет рейд по проверке правил перевозки детей
рейд_полиция
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки правил перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Нарушителям грозит штраф в размере 5 000 рублей.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Госавтоинспекция
штраф
дети