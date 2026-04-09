Водители с детьми окажутся в фокусе внимания автоинспекторов

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки правил перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Нарушителям грозит штраф в размере 5 000 рублей.