03 декабря 2020, 10:07
Водителей, грубо нарушивших ПДД сегодня утром, наказали рублем
Нарушителей остановили у гимназии №17 в Петрозаводске
Сегодня с утра настроение двух автомобилистов было изрядно подпорчено.
Инспекторы Госавтоинспекции во время рейда «Право на безопасность» у гимназии №17 в Петрозаводске заметили, что водители не пропустили пешеходов, у которых было преимущество при переходе проезжей части.
«Пресечено 2 нарушения Правил дорожного движения водителями: при повороте с улицы Дзержинского на улицу М.Слободскую водители не уступили дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом»,
- сообщает дорожная полиция.
В отношении нарушителей составили административные материалы. Им грозит штраф от 1500 - 2500 рублей. (фото vk.com)