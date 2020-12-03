Водителей, грубо нарушивших ПДД сегодня утром, наказали рублем

Сегодня с утра настроение двух автомобилистов было изрядно подпорчено.

Инспекторы Госавтоинспекции во время рейда «Право на безопасность» у гимназии №17 в Петрозаводске заметили, что водители не пропустили пешеходов, у которых было преимущество при переходе проезжей части.

«Пресечено 2 нарушения Правил дорожного движения водителями: при повороте с улицы Дзержинского на улицу М.Слободскую водители не уступили дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом»,

- сообщает дорожная полиция.

В отношении нарушителей составили административные материалы. Им грозит штраф от 1500 - 2500 рублей. (фото vk.com)